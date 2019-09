Bouwen op parkeerterrein Van Alphenstraat

9 september – Beide kanten van het station Laan van NOI worden de komende jaren ‘ingevuld’ als onderdeel van het Central Innovation District (CID) dat ook de stations HS en CS omvat. Binnenkort komt de gemeente Den Haag met een structuurvisie die gebaseerd op economische ontwikkeling (wonen, werken en recreëren). Morgenmiddag is hierover bij de Megastores in Den Haag een nieuwe info-bijeenkomst. Voorburg krijgt ook zeker met het CID te maken. Aan de kant van de Van Alphenstraat gaat alles op de schop om onderdeel te worden van het omvangrijke plan. Het station Laan van NOI wordt ingekapseld door bebouwing waardoor het huidige beeld met parkeerterrein (zie foto) totaal tot het verleden gaat behoren. Uit de omgeving beluisteren wij bij actieve bewoners dat de gemeente zich onvoldoende als partner in het geheel profileert en daardoor grote kansen laat liggen. De gemeente Den Haag walst inmiddels vrolijk door. ‘Voorburg let op uw zaak’.