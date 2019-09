CDA wil afvaldump vuilmaffia beteugelen

10 september – Het CDA stelt voor een nieuw afvalstation te vestigen binnen de gemeente waar inwoners hun grofvuil weer kwijt kunnen. Reden is de voortdurende illegale afvaldump in straten sinds de sluiting van het afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat in Voorburg begin 2018. Raadslid Ron van Duffelen: ‘Veel inwoners missen een afvalstation in onze gemeente, de afstand tot Rijswijk is velen blijkbaar te groot. Een nieuwe wegbrengmogelijkheid in de buurt is een grote stap naar een schone gemeente zonder rondslingerende koelkasten en matrassen’. Niet alleen witgoed en slaapkamer-meubilair wordt schaamteloos op straat gedumpt. Voorburger Ap de Heus weet er alles van. Hij heeft er sinds enkele jaren een soort sport van gemaakt om tweewekelijks een ronde door de gemeente te maken en bij afvalcontainers afgedankt vuil te fotograferen. Daar lijkt geen eind aan te komen en zowel de gemeente als Avalex staan machteloos. Het CDA-voorstel verdient dan ook aller steun om de grofvuil-maffia onder de bewoners te beteugelen. In de raadsvergadering van vanavond komt het college met een voorstel om de huisvesting van de dienst stadsbeheer te herstructureren. Het CDA is wakker en haakt daar op in door een nieuw afvalbrengstation aan de orde te stellen. De stichting ‘Mooi Voorburg’ ondersteunt dit initiatief, verwoord in een motie, van harte.’Onze donateurs en andere inwoners wenden zich tot ons met de opmerking of Voorburg nog wel zo mooi is. Hoezo mooi Voorburg?’, reageert voorzitter van stichting ‘Mooi Voorburg’ Kees Verbeek. ‘De dumpplekken, verspreid door de hele gemeente, hebben een negatief en dus averechts effect op alle gezamenlijke inspanningen om van Voorburg een aantrekkelijke en schone woon- en leefomgeving te maken. Wil je het laakbare gedrag van gemakzuchtige dumpende inwoners terugdringen, dan moet de oplossing dichter bij huis gezocht worden en niet ‘ergens in Rijswijk’. Dat was geen slimme beslissing waarover niet is nagedacht en de nadelige effecten ervan kan iedereen waarnemen’.