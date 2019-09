Tango op kerkorgel en opera met The Cast

11 september – Het Huygens Festival begint dit jaar op vrijdag 13 september en duurt tot en met zondag 15 september met meer dan 30 gratis toegankelijke optredens. Het programma biedt voor elk wat wils met de Oude Kerk als het centrale podium met jeugdensembles op vrijdagmiddag en klassieke Arabische muziek op vrijdagavond. Zaterdag gaat het om koren en orgelmuziek, met als bijzonderheid tango op het kerkorgel en dansers van De Dutch Don’t Dance Division. ‘s Avonds staat opera centraal met het gerenommeerde internationale gezelschap THE CAST. Op zondagmiddag spelen de jeugdensembles in één orkest gevolgd door een optreden van het strijkersensemble Sergey & Friends. De Franse Kerk biedt zaterdag het podium voor het kinder- en jeugdprogramma. Een bezoek zeker waard! Het programma is te vinden op www.huygensfestival.nl

