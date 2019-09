Boek over ‘De kleine man’ in Voorburg

12 september – Op Monumentendag (zaterdag) wordt een nieuw boek toegevoegd aan de uitgaven van de Historische Vereniging Voorburg. Het boek beschrijft de Gouden Eeuw in Voorburg. Bijzonder is dat voor het boek het perspectief is gekozen van ‘de kleine man’. De auteurs hebben tal van archieven bestudeerd om zicht te krijgen op het leven van alledag, voor zover dat afgeleid kan worden uit gebeurtenissen die toen de moeite waard waren om opgetekend te worden. Het resultaat is een boek (224 bladzijden) met geschiedenissen, die nog grotendeels onbekend zijn met de titel “Een dorp dat geen gelijck en kent”. Auteurs zijn dr Fabian van Boheemen en dr Ruud Bosscher. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt worden aan de burgemeester om 11.oo uur op de binnenplaats van Huize Swaensteyn.