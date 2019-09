Huygensfestival en Monumentendag vol allure

15/16 september – Wat willen we nog meer zoals met het afgelopen weekeinde vol zon, een plezierige sfeer en veel mensen op de been in het historisch centrum om te genieten van het Huygensfestival in combinatie met Open Monumentendag. Een en al kleur, dans en muziek uit binnen- en buitenland van koren, ensembles en individuele optredens, o.a. in de Oude Kerk waar Ap de Heus foto’s maakte. Het driedaagse Huygensfestival is een topper geworden met alle kwaliteit van dien. Er werden hoge hogen gegooid. Voor de organisatie van het festival is een flinke pluim op zijn plaats. Hoedje af voor o.a. secretaris Frank Rozenberg en oud-bestuurslid Stedenband Tilly Zwartepoorte (foto) die jong muzikaal talent uit het Tsjechische Hranice welkom heette. Hartelijker dan ooit zelfs want het College heeft – zoals bekend – de Stedenbanden harteloos verbroken.

Ook de Monumentendag liep op rolletjes. Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid een kijkje achter de deuren te nemen van de vele gebouwen die doorgaans gesloten blijven voor het publiek. Zoals de voormalige Sophia-bewaarschool waar historicus Cees van der Leer een lezing hield. Monumentendag-voorzitter Cees Postema (links) en secretaris Rob Hanson waren er ook hier bij en gingen door de knieën bij de gedenkplaat aan de voet van het gebouw. Ook die organisatie kreeg van menigeen complimenten voor de presentatie van diverse verenigingen en stichtingen die acte de présence gaven. Voor de vrijwilligers was er aan het slot van de dag een drankje + hapje in het gemeentehuis samen met wethouder Astrid van Eekelen.