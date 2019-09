Stroom tanken straks ook in Voorburg

18 september – Even ‘tanken’ bij de haven in Scheveningen en dan kan de avondrit naar Station Voorburg beginnen. Deze elektrische bus van lijn 28 moet drie of vier keer per dag stroom laden om niet zonder brandstof te komen. Elke volle tank is goed voor circa 125 stadskilometers. De chauffeur kan op het dashboard zien voor hoeveel procent de autobus geladen is. Kan dat tanken aan het stroomreservoir alleen in Scheveningen? Voor deze lijn 28 wel, maar de chauffeur vermoedt dat binnen niet al te lange tijd ook een stroomstation in Voorburg gaat komen waar dan ook door andere bussen gebruik kan worden gemaakt.