Vrijwilligers ArtiBrak tonen eigen werk

18 september – Tot en met 6 oktober is in galerie ArtiBrak een expositie te zien van kunstwerken die zijn gemaakt door de vrijwilligers van de kunstenaarsvereniging. Sommige daarvan hebben een kunstopleiding, anderen zijn (vaak al lang) autodidact. De expositie toont werken in een eclectische en bovenal verrassende mix van disciplines, materialen en stromingen. Zoals de papiersculpturen (zie foto) van Noud van den Boer en fotografisch werk van Bob Schoutsen en Brigit Stokman. Hak Stam exposeert kleurrijke schilderijen en collages, alsmede kleding-als-kunst en Maudy Smith en Annejeannette Jansen tonen beelden in keramiek en grove chamotte. Heel actueel is de recycling art van Henneke van der Spek: objecten en installaties die zij maakt uit hergebruikt plastic en textiel. ArtiBrak, Herenstraat 44, www.artibrak.nl