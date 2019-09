‘Dans aan de Vliet’ zwiert los

20 september – De organisatie van het Huygens Festival had een mooi en gevarieerd programma in elkaar gezet waar iedereen afgelopen weekend gratis van kon genieten. Eén van de hoogtepunten, ook letterlijk zoals de foto laat zien, was het optreden van De Dutch Don’t Dance Division (DDDD) met tango op het Marianne-orgel bespeeld door Aart Bergwerf. Voor wie De DDDD heeft gemist of meer wil zien, kan zondag 22 september aanstaande om 17.00 uur terecht in Theater Ludens bij het Dansgala van Dans aan de Vliet. Niet met tango, maar vast en zeker met een andere wervelende choreografie.