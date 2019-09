Bloemstuk van Ridderzaal naar Mantel

20 september – Enkele bloemstukken afkomstig uit de Ridderzaal – waar ze tijdens Prinsjesdag voor het oog van de camera’s pronkten – werden gisteren bezorgd in verzorgingshuis de Mantel. Fotograaf Ap de Heus zag hoe vier dames – volgens hem zijn het zussen – bij het ‘koninklijke’ sierwerk stonden. Jaarlijks worden de bloemen uit Ridderzaal na afloop verdeeld over verpleeg- en verzorgingshuizen in Den Haag en omgeving. Deze keer viel ook de ‘Voorburgse Mantel’ in de prijzen.