Wisselende kijkdichtheid tijdens Vlietdag

21 september – Een groepje bewoners van het kort geleden geopende verpleeghuis Vliethof was er zaterdag achter het glas ‘stalles’ voor gaan zitten om de Vlietdagen van dichtbij te kunnen volgen. Maar veel gebeurde er niet ’s morgens langs het water in dit deel van Voorburg. Matigjes aan. Bouwers van modelbootjes lieten zien wat je met veel geduld en ijver voor elkaar kan krijgen. Langs de kade lagen enkele vriendelijke vaartuigen maar voor het betere waterwerk moest je toch naar de Sluis in Leidschendam. Daar was al vroeg veel volk op de been en op de terrassen werden goede zaken gedaan. De drukte in Voorburg kwam ’s middags op gang. In de Herenstraat was een catwalks ingericht langs – ook hier – een overvol terras. Wisselende kijkdichtheid dus. Meer info zie Vlietdagen.nl.