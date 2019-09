Witte stadsvilla het grootst en het hoogst

24 september – Van rechts naar links zijn deze huizen groot, groter en grootst. Ook hoog, hoger en hoogst. De nieuwe witte stadsvilla, even voorbij de Rozenboomlaan, zou wel eens het meest prominente huis aan de Parkweg kunnen zijn. De eigenaar heeft niet op een raampje meer of minder gekeken en koos voor een andere kleur dakpan en gevels zonder voeg. De architect deed zijn best en de bouwkundigen van de gemeente gaven hem groen licht. ‘Passend in het karakter van de huizenlijn aan de Parkweg’, vonden zij. Het karakter heeft zich nu aangepast.