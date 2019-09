Nederlandse vlag bij ingang servicecentrum

25 september – Het heeft lang geduurd voordat de Nederlandse vlag bij het gemeentelijke Servicecentrum in Leidschendam niet alleen op feestdagen maar nu 24 uur per dag in top hangt. ’s Avonds en ’s nachts wordt de vlag aangelicht, zoals de vlag-etiquette voorschrijft. Vorig jaar verbaasde het een lezer van Voorburg Insite dat er weliswaar al jaren drie masten bij het gemeentekantoor staan maar dat de Nederlandse vlag alleen in top ging als het op rijksvoorschrift moest. Daar is dus nu verandering in gekomen.