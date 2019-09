Station Laan van NOI deel stadsmetropool

26 september – Rond het station Laan van NOI staat van alles te gebeuren. We schreven er al eerder over. Zowel aan de Haagse als Voorburgse kant gaat bebouwing plaats vinden. De groenstrook langs de Van Alphenstraat heeft zijn langste tijd gehad. Het station verdwijnt straks tussen kantoren en woningen. De trein aan huis en kantoor. De begane grond wordt ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied. Deze super ontwikkeling in dit deel van Den Haag krijgt grote prioriteit van het Haagse gemeentebestuur. Doet Voorburg echt genoeg mee om ook eisen te kunnen stellen over de inrichting aan ‘onze kant’? We horen er niet veel over. Wakker blijven.