D66 pleit voor open winkels feestdagen

27 september – ‘Geef ondernemers de vrijheid om zelf te beslissen wanneer hun winkel open is’, zegt D66 die daartoe samen met GBLV een initiatiefvoorstel heeft ingediend. ‘Met de komst volgend jaar van de Mall of the Netherlands past het niet dat de gemeente ondernemers voorschrijft wanneer klanten wel en niet mogen winkelen’, vindt Jacco van Maldegem. ‘En er zijn ook echt veel mensen die het heerlijk vinden om op dagen als Goede Vrijdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag in eigen omgeving willen winkelen’.

Extra voordeel van dit D66-voorstel is dat de gemeente niet langer handhavers hoeft in te zetten om te controleren of ondernemers ook echt allemaal de deuren dicht houden. D66 snapt dat er ook mensen zijn die vanuit hun geloofsovertuiging moeite hebben om te werken op deze feestdagen. ‘Dat vergt inderdaad een goed gesprek tussen baas en medewerker’, zegt Van Maldegem. ‘En dat gaat nu vaak ook goed. Als we in dat soort situaties elkaar altijd allerlei dingen gaan verbieden, ontstaat een land waarin weinig mag’.