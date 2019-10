Eigenaar bakfiets claimt de stoep

1 oktober – Die bakfietsen mogen dan misschien handig zijn om kinderen, huisdieren en boodschappen mee te vervoeren, het parkeren ervan is soms niet zo vriendelijk. We zien dat niet alle stoepen erop berekend zijn, voor zover die bakfietsen daar al thuis horen. Hier op de foto wordt door de eigenaar gewoon voorrang geclaimd boven het reguliere gebruik van het trottoir. Dat is de bedoeling niet van de gemaksbak op wielen. Misschien een idee om al die bakfietsen te voorzien van een kentekenplaatje.

