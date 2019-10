Gratis OV-reizen met Ooievaarspas

2 oktober – Inwoners in de pensioengerechtigde leeftijd die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen vanaf 1 oktober gratis reizen met het OV. Wethouder minimabeleid Nadine Stemerdink: ‘We weten dat ouderen met een kleine portemonnee soms lastig rondkomen, ook als ze gebruikmaken van alle regelingen voor mensen met een laag inkomen. Het reistegoed zorgt dat zij mobiel blijven en bijvoorbeeld toch op familiebezoek in Rotterdam kunnen. Het zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. En dat is precies wat we willen bereiken’. Het tegoed kan worden gebruikt voor reizen met tram, bus of trein en is geldig bij alle vervoerders. In 2019 kan iedereen voor wie deze regeling geldt 50 euro reistegoed aanvragen. Tot en met 2022 kunnen zij jaarlijks nogmaals in aanmerking komen voor 200 euro reistegoed.