5 oktober – Om precies te weten waar je bent in Leidsenhage en verdwalen te voorkomen is op een aantal ‘kruispunten’ richtingwijzers geïnstalleerd. Bijvoorbeeld net zoals op Schiphol. Hier in ‘Westfield Mall of the Netherlands’, dat volgend jaar als grootste winkelcentrum van ons land alle deuren van 230 winkels en bioscopen opent, wordt het kwijtraken van de weg met de richtingwijzers zoveel mogelijk voorkomen.