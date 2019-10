Expositie Leerling-Meester in ArtiBrak

7 oktober – ArtiBrak opent 12 oktober (15.00 uur) een tentoonstelling waarbij drie leden hun werk tonen samen met dat van hun beroemde docent. Yvonne Riphagen laat in haar etsen zien hoe haar ‘meester’ Jan Naezer haar inspireerde. In haar sieraden en objecten toont Maudy Smith hoe zij zich ‘losmaakte’ van de strakke, geordende stijl van de sieraden van haar docent Cees Post. Voorburger Frans Kokshoorn gaf zijn leerling Hanneke Vergeer (foto van haar werk) het zelfvertrouwen en de stimulans om haar eigen stijl in beelden te ontwikkelen. Op de tentoonstelling is het werk van de meesters naast dat van hun leerlingen te zien. Aan de toeschouwer de taak om sporen van de meester te herkennen in het werk van de leerling. Tentoonstelling Leerling-Meester van 9 oktober t/m 3 november 2019 aan de Herenstraat 44. (www.artibrak.nl).