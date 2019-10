Eén op 9 sociale woningen scheef bewoond

8 oktober – Het CDA wil een strenge aanpak tegen ‘scheefwonen’. In de a.s. raadsvergadering dient de partij hiervoor een motie in. Met de voorgestelde aanpak wil het CDA stimuleren dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven en komen voor mensen met een laag inkomen. CDA-raadslid Ron van Duffelen: ‘Eén op de negen sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg wordt scheef bewoond. Dat is oneerlijk voor al die mensen die jaren moeten wachten op een woning’. Scheefwonen ontstaat wanneer een sociale huurwoning wordt bewoond door mensen die (inmiddels) een inkomen vergaren boven de sociale huurgrens. Doordat deze woningen niet beschikbaar zijn voor de beoogde doelgroep, belemmert ’scheefwonen’ de instroom en wachttijden voor zoekenden naar huisvesting in de sociale sector.