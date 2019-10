9 oktober – Voor de dames en heren van Wijkbeheer is het jaarlijkse seizoenswerk begonnen: vallend blad naar de kant van de weg blazen waar de veegmachine de boel oppakt. Ook hier komt het aan op samenwerking om wat er door de herfst omlaag komt van de bodem te laten verdwijnen. Of wel met bladblazers schoon de herfst door. Dan krijgen we – zoals de foto laat zien – met drie man in actie een (voorlopig) schone bushalte aan de Parkweg.