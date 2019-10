‘Laat Voorburg links liggen, L’dam is beter’

10 oktober – Gaan we (komend van de A4 bij de Westvlietweg) linksaf naar Voorburg of rechtsaf naar Leidschendam? Waar is het gezellig winkelen rond de Vliet of gewoon leuker? Dan moet je volgens dit pas geplaatste spandoek rechtsaf. Laat Voorburg maar links liggen. Ooit was het daar per definitie beter toeven, er gebeurde immers te weinig in het ‘agrarische Leidschendam‘. Maar nu weten we beter, zeggen de ondernemers van Leidschendam Centrum en zij claimen met 13 treffende kernwoorden het succes van hun gebied binnen de gemeente. Laat Voorburg zich het kaas van het brood eten? We zullen zien hoe hierop gereageerd gaat worden. Voorlopig staat het in de promotionele campagne 1-0 voor Leidschendam.