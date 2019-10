Logistieke ontreddering plaagt Leidschendam

11 oktober – Over het bericht van gisteren op Voorbug Insite kwamen diverse reacties binnen. Leidschendam en Voorburg zijn twee stadsdelen van de gemeente, die zowel toen als nu allerlei verschillen laten zien. De fusie in 2002 heeft daar geen verandering in aangebracht en zal dat ook nooit gebeuren. Het is de illusie van de fusie. ‘Maar dat beide stadsdelen elkaar gaan beconcurreren is ook weer niet de bedoeling’, schreef een lezer. Overigens ontraadt fotograaf Ap de Heus nu naar Leidschendam te gaan want het stadsdeel verkeert bijna in een fase van logistieke ontreddering. Hij zag bij de Oude Trambaan een overdaad aan borden en palen waarvan het aantal niet meer is bij te houden voor de automobilist die in deze verkeerspuzzel de weg kwijt raakt. Wat een beproeving. Als het even kan is het beter hier uit de buurt te blijven en voorlopig dus toch maar leuker linksaf te slaan.