Met herontwikkeling nieuw elan historische kern

14 oktober – Na jaren van discussies wordt het veel besproken plan ‘Herenstraat 42’ uitgevoerd. Wethouder Van Eekelen en Rob Waaijer van Waaijer Projectrealisatie B.V. hebben vandaag de overeenkomst voor herontwikkeling ondertekend. Het plan versterkt de levendigheid in het historische centrum. Met de komst van de nieuwe Hoogvliet en circa 100 gratis parkeren wordt het aantrekkelijker om te winkelen en horecabedrijven of een museum te bezoeken. Er komen 30 nieuwe vrije sector woningen met gevels die passen bij de historische kern van Voorburg. Na het vertrek van de gemeentelijke diensten uit het pand Herenstraat 42 is de locatie verhuurd in afwachting van een duurzame bestemming. Daarnaast had de firma Hoogvliet behoefte aan uitbreiding van de huidige supermarkt. Met alle betrokkenen en belangstellenden is een integraal plan gemaakt dat over twee jaar gerealiseerd kan zijn.