Expositie Huygens’ Hofwijck op tv

15 oktober – De AVROTROS zendt op donderdag 17 oktober, om 23.05 uur (NPO 2) een Britse documentaire uit over het werk en leven van Helaine Blumenfeld van wie nu een overzichtstentoonstelling loopt in Huygens’ Hofwijck. In deze indrukwekkende film wordt zij gevolgd tijdens haar werk in het Italiaanse Pietrasanta en in Cambridge. Besloten is de tentoonstelling te verlengen tot en met zondag 3 november. Dit om van de landelijke aandacht voor Blumenfeld nog zoveel mogelijk profijt te trekken. Directeur Peter van der Ploeg van Huygens’ Hofwijck: ‘Dat die uitzending op tv nu, met een kleine verlenging onzerzijds, tijdens de tentoonstelling plaatsvindt geeft een goed gevoel. We verwachten dat veel mensen na het zien van de film, toch nog even naar Voorburg komen’. (Foto onder Charles Groeneveld)