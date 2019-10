Molen De Vlieger ging de lucht in

16 oktober – Vannacht is het 30 jaar geleden dat molen De Vlieger op spectaculaire wijze werd verplaatst naar de huidige plek in Essesteyn. Honderden Voorburgers waren daar getuige van. Met name het overtakelen van de molen over de spoorlijn was heel bijzonder en maakte het geheel historisch. Om dat allemaal weer eens te herbeleven organiseert het bestuur van de molen (anno 1621) vanavond een bijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur. Welkom in Partycentrum Dekkershoeve. Zie ook www.molendevlieger.nl.