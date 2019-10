Tekens in herfst: ons wacht strenge winter

18 oktober – De herfst manifesteert zich al flink. Is hier een teken aan de wand te bespeuren? De overvloed van eikels en bessen kondigen volgens een oud gezegde aan, dat het een strenge winter gaat worden. Het is nu tijd om een wandeling te maken door de Voorburgse en Leidschendamse parken om te zien hoe overal de paddenstoelen uit de grond schieten. Een tip voor het weekeinde van Willem J. Hasekamp die ons deze mooie seizoensfoto toestuurde.

