Pompoenen te kust en te keur

22 oktober – Het is weer pompoenentijd nu de eerste week van november nadert en het uit het land van Trump ‘overgewaaide’ Halloweenfeest aanstaande is. Winkels, zoals bij de AH Parkweg, spelen er op in en verkopen de vruchten voor allerlei doeleinden. Voor de soep, voor het decor of er griezelgezichten van te maken door ze eerst uit te hollen. Je hebt ze is alle soorten en maten, te kust en te keur. Pompoenen zijn zeer oude cultuurgewassen en vormen samen met kalebassen en komkommers een familie. In Latijns Amerika werden ze 5000 jaar v.Chr. al verbouwd.