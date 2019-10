Dagelijkse ode aan Huygens in ere hersteld

23 oktober – Ooit een oud-bankbiljet van 25 gulden gezien? Zo niet kijk dan maar eens op Google en zie hoe dit ‘briefje’ vanaf 1955 ook een dagelijkse ode aan Voorburg was met Huize Hofwijck er op samen met de voormalige bewoner Christiaan Huygens. Met de komst van de Euro verdwenen ook de Hollanders van naam en faam op diverse guldenbiljetten. Maar de eigenaar van het restaurant ‘De Heeren van Huygens’ in de Herenstraat laat het biljet van 25 gulden herleven in een gedeeltelijke uitvergroting (misschien wel 100 keer) van Christiaan en zijn kasteeltje aan de Vliet. De dagelijkse ode aan deze Huygens is ‘terug van weggeweest’ en hangt binnen aan de muur. Ere wie ere toekomt moet de eigenaar gedacht hebben maar ook omdat zijn horecabedrijf er naar is vernoemd.