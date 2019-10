Mozart en Beethoven ‘bezoeken’ Hofwijck

25 oktober – Terug naar de Gouden Eeuw met een concert op de zondagochtend. Beeldt het je als Voorburger in en laat je meevoeren naar Huygens’s Hofwijck waar elke tweede zondag van de maand bijzondere concerten worden georganiseerd. Muziekstukken in de Pronkzaal van deze unieke omgeving. Zondag 10 november begint de reeks met de Van Swieten Society gevolgd door concerten op zondag 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart. De Van Swieten Society bestaat uit Heleen Hulst (viool), Diederik van Dijk (cello) en Bart van Oort (fortepiano). Zij spelen werken van Haydn, Mozart en Beethoven.

Het trio heeft een passie voor muziek uit de vroeg-romantische periode. Naast meesterwerken uit de periode tussen Bach en Schumann spelen zij graag onbekendere werken van ten onrechte vergeten meesters. Deze combinatie van muzikale ingrediënten leidt tot verrassende programma’s met soms spectaculair ‘nieuw’ repertoire. De concerten beginnen om 11:30 uur en duren een uur, inloop met een kopje koffie of thee in de Oudhollandse keuken van Hofwijck is vanaf 11:00 uur. Kaarten reserveren kan via secretariaat@hofwijck.nl.