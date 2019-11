Info-avond over steun bij dementie

31 oktober – In november staan de mantelzorgers voor mensen met dementie centraal. Op dinsdag 12 november om 19.30 uur, geven deskundigen een toelichting op verschillende onderwerpen en is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. Mantelzorgers, mensen met dementie, belangstellenden en professionals zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Alzheimer Café L’dam-Voorburg bij het woonzorgcentrum De Mantel aan de Klaverweide 54. De toegang is gratis. Maandelijks geeft een deskundige binnen een bepaald thema uitleg en beantwoordt vragen. Dit alles in een ontspannen sfeer. Verder is er informatie aanwezig over de mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening.

Nederland telt zo’n 280.000 mensen die lijden aan dementie, waarbij de ziekte van Alzheimer de meest bekende vorm is. Het is een aandoening die niet alleen de dementerende, maar ook diens omgeving diep treft. Goede informatie over de ziekte en hulpmogelijkheden, lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen kunnen tot grote steun zijn.