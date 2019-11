Clubicoon Jan Kors blaast na 50 jaar af

5 november – Het laatste fluitsignaal van de thuiswedstrijd hockey Veteranen LB in Voorburg werd gegund aan Cartouche-icoon Jan Kors. Als dat tevens betekent dat je na 50 jaar stopt met fluiten als scheidsrechter bereik je niet alleen een absoluut clubrecord maar krijg je ook een aanhoudend applaus van vrienden en bekenden. Een dikke twee generaties lang kon je arbiter Kors de wedstrijden zien leiden op de velden aan de Veurselaan. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, dus moedigde hij doorlopend ook jonge mensen aan om clubscheidsrechter te worden. ‘En wie weet word je dan misschien wel de beste hockeyscheidsrechter van Nederland’, hield hij vele pupillen voor, onder wie de nu international scheidsrechter Philip Schellekens.

Het scherpe oog van Kors zag ook dat oud-speler Coen van Bunge ‘het helemaal in de vingers had’. Een sterke waarneming want deze oud-Voorburger is inmiddels voor de tweede keer gekozen tot Olympisch scheidsrechter die volgend jaar in Tokyo acteert, een van de 14 op wereldniveau. Naast hockey was Jan Kors eveneens groot supporter van VCC-cricket. Ook die spelregels kende hij als geen ander en bracht dat als cricker-umpire in die praktijk. ‘Als Jan fluit is het goed’, hoorde je langs de lijn. Kortom grote hulde en ruim applaus voor deze geachte Voorburger. Die blijken van waardering galmden door tot in zijn huiskamer waar hij gisteren zijn 90ste verjaardag vierde. Foto Cartouche-fotograaf Hein Athmer.