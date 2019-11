Zakelijk ontbijt bij Beursvloer aan de Vliet

7 november – Het Vrijwilligerspunt organiseerde een nieuwe variant van de Beursvloer die plaatsvond in Woonzorgcentrum De Mantel. Door op laagdrempelige wijze vraag en aanbod van 20 maatschappelijke organisaties en 20 bedrijven bij elkaar te brengen, krijgt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) een vaste plek in de lokale samenleving. Vanochtend verzamelden de organisaties en de bedrijven zich voor een ontbijt. Voor de maatschappelijke organisaties extra spannend want zij hadden de opdracht om zichzelf, hun vraag en aanbod in 1 minuut te pitchen. De Beursvloer is hét match-event in de gemeente waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. (Foto: MG Fotografie).