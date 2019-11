Twee sterke vrouwen fascineren in ArtiBrak

8 november – In november zijn in galerie ArtiBrak werken te zien van Anja Vosdingh Bessem en Willy Hampel. Voor beeldhouwer Anja is de voluptueuze, met rijke curven toebedeelde medevrouw het thema van haar monumentale bronzen beelden. Maar ook tekeningen en portretten in steen, klei en terra cotta geven haar fascinatie voor de vrouw vorm. Beeldend kunstenares Willy Hampel houdt zich bezig met aquarelleren en beeldhouwen. Zij is vooral bekend door haar beelden in klei. Op deze tentoonstelling laat ze aquarellen zien. De werken zijn een neerslag van de impressies opgedaan tijdens vele zwerftochten; verlaten wijken en industrieën zijn daarbij een blijvende inspiratiebron. De tentoonstelling wordt op zaterdag 9 november om 15.00 uur officieel geopend door de Amsterdamse straatzanger Ben van Overmeeren, warmbloedig volger van het Italiaanse lied. U mag meezingen! De tentoonstelling t/m 1 december. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44 www.artibrak.nl Openingstijden: woe t/m zon 13 – 17 uur, zat. 12 – 16 uur.