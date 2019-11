10 november – Natuurijs heeft zich nog niet aangediend, een beetje herfstvorst op de voorruit daar gelaten. Schaatsen op sloten en vijvers duurt nog even, maar de liefhebbers hoeven niet langer te wachten op een stevige laag ijs op het water. Zij kunnen aan hun trekken komen op het kunstijs bij Leidsenhage waar de jaarlijkse schaatsbaan weer is geopend met vuurwerk en al. Ap de Heus maakte er deze foto van.

