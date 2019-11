Betekenisvolle viering in St. Martinuskerk

11 november – Een bijzondere viering in de St. Martinuskerk aan het Oosteinde. Daar verscheen ‘Sint Maarten’ in eigen persoon ten tonele om enkele tientallen kinderen over zijn historische rol te vertellen. Met name het met zijn zwaard door midden scheuren van de mantel rond zijn uniform sprak de kinderen aan. Vanavond vroeg verschijnt Sint Maarten, zij het vermoedelijk onder slechte weersomstandigheden, opnieuw bij de St. Martinuskerk die door hem beklommen wordt om vanaf het hoge balkonnetje iedereen toe te zwaaien.

Na de viering verwelkomden de kerkgangers met applaus de terugkeer van pastoor Wim Bakker die eerder dit jaar te maken kreeg met hartproblemen. Eind van deze maand pakt hij zijn priesterlijke taak weer op. Nu was hij aanwezig om Margreet Pinkse persoonlijk toe te spreken en te decoreren met de Parochiespeld. Zij heeft zich vele jaren in tal van functies verdienstelijk gemaakt voor de parochie. Parochianen kennen mevrouw Pinkse o.a. als hoofd van de groep lectores en vertrouwenspersoon binnen het pastorale team. Taken die zij door een slecht ziektebeeld heeft moeten neerleggen.