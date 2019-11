Platform Filantropie voor lokale goede doelen

12 november – Veertien Fondsen, Service Clubs en de gemeente hebben het ‘Platform Filantropie’ opgericht dat staat voor het leveren van een bijdrage aan lokale goede doelen. Naast lokale fondsen doen ook de twee regionale fondsen Capital Support en Fonds 1818 mee. ‘De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners’, zegt secretaris Jos Polders . ‘Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten. De krachtenbundeling in het platform moet leiden tot meerwaarde. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties de mogelijkheden van de fondsen en serviceclubs makkelijker zullen vinden, onder andere door gezamenlijke publicaties en een te ontwikkelen website’. (Foto: de deelnemende partijen aan het Platform).

