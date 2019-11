D66 kraakt ‘visieloos’ financieel beleid coalitie

13 november -Stevent de gemeente af op een tekort van 13 miljoen euro in de komende vier jaar? D66 ziet de bui hangen en fractievoorzitter Jacco van Maldegem vreest de financiële gevolgen van het coalitiebeleid (VVD-CDA-PvdA-ChristenUnie/SGP). ‘Deze coalitie slaagt er niet in financieel deugdelijke keuzes te maken’, zegt hij en verwees gisteravond naar de tegenbegroting die D66 eerder presenteerde. ‘De aanstaande belastingverhogingen dreigen het financieel onaantrekkelijk te maken om in deze gemeente te wonen ten opzichte van o.a. Zoetermeer en Rijswijk’, aldus Van Maldegem die ook het gebrek aan visie kraakte over wat de gemeente gaat doen met de verkoopopbrengst van Eneco.

‘Deze coalitie heeft die verkoop nodig om het financiële huishoudboekje op te poetsen. Dat is armoede’, stelt de D66-voorman die – naast een voorstel om de gemeentelijke belasting op zonnepanelen af te schaffen – een deel van het Eneco-geld wil reserveren voor projecten op het gebied van verduurzaming. ‘Geen geld verbrassen aan parkeerplaatsen, een brug of extra vuilophaal’.

D66 uitte eveneens onvrede over het collegeplan om geen centraal subsidieregister in te stellen, tegen de wens van de gemeenteraad in. ‘Het lijkt alsof wethouder Rouwendal het prettig vindt als alle informatie versnipperd en ontoegankelijk blijft’, zegt Van Maldegem. ‘Inwoners moeten makkelijk kunnen zien wat er gedaan wordt met subsidies. Wie, wat, waarom, wanneer en hoe van belastinguitgaven moet je overzichtelijk presenteren. Dat gebeurt vaak onvoldoende’.