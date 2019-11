CDA: ‘Benut kracht en kennis bij inwoners’

14 november – Daar waar de oppositie het collegebeleid hekelt stemt coalitiegenoot CDA loyaal in met de begrotingsvoorstellen voor 2020. ‘De opdracht van het College om toe te werken naar een structureel evenwicht in deze collegeperiode getuigd van realisme en biedt mogelijkheden om goed beleid voor de inwoners te realiseren’, stelt fractievoorzitter Gijs Dupont. ‘Maar’, zegt hij, ‘toch geeft het CDA het College ook een opdracht mee: maak meer gebruik van de eigen mogelijkheden, kracht en de kennis bij onze inwoners’.

Ook ziet de partij kansen om jongeren beter en eerder te betrekken bij activiteiten en uitdagingen in onze gemeente. Het CDA komt daarbij met een aardig nieuwtje. Dupont: ‘We vragen het College om voor de maatschappelijke diensttijd die de rijksoverheid ontwikkelt fondsen aan te trekken om zo’n diensttijd in onze gemeente mogelijk te maken’.

En wat te doen met de verkoop van Eneco-aandelen? ‘De opbrengst wil het CDA duurzaam inzetten voor de toekomst van de gemeente en ten bate van alle inwoners. Daarom hebben we samen met de PvdA het college in een motie opgeroepen om een substantieel deel van de opbrengsten bij verkoop van Eneco te reserveren om hier investeringen in duurzaamheid en energietransitie mogelijk te maken’, zegt Dupont. Hij stelt overigens vast dat werk is gemaakt van vereenvoudiging van gemeentelijke regels. ‘Dit biedt meer ruimte aan inwoners, organisaties en bedrijven om initiatieven te nemen die onze gemeente beter en mooier maken’.