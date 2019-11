15 november – Zie het voor je; een ernstig incident in een groot kantoorgebouw. Hoe gaan hulpdiensten van politie, brandweer en medische verzorging zo doelmatig en professioneel te werk? Dat thema gold gisteren als oefening in het leegstaande gebouw Damsigt aan het Oosteinde met vele figuranten als kantoorpersoneel. Ook het Rode Kruis was bij de geënsceneerde hulpverlening betrokken. Oefening baart kunst.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink