Sint zet weer voet op Voorburgse grond

16 november – Dit is het traditionele weekeinde van Sinterklaas, die vanmiddag met zijn zwarte Pieten per boot bij de Kerkbrug arriveerde. De Goedheiligman werd opgewacht door enkele duizenden kinderen en ouders. De Pieten toonden zich ware dansers die beweeglijk voor het inkleuren van deze folklore zorgdroegen. Eenmaal stapvoets door de Kerkstraat gegaan werd de Sint bij de Van Schagenstraat toegesproken door de burgemeester. Dat wordt schoenzetten deze dagen.

