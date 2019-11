Kale treurwilg tot aan de lente

19 november – Een vraag van een bewoner aan de Vijverhof. ‘Is Wijkbeheer niet wat al te ver gegaan met het snoeien van die treurwilgen? Een kale boel tot op de stam. Of is de boom dood? Het leek ons wel in orde maar belden voor alle zekerheid met Wijkbeheer. ‘Het is even kaal en dat hoort bij de winter’, kregen we te horen. ‘Zodra de lente komt schieten de takken weer alle kanten uit en wordt het weer een volle boom met veel tak en blad’. Vraag is beantwoord.