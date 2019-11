Operatie nieuw logo gemeente begonnen

21 november – Ook alle auto’s van de gemeente worden zo snel mogelijk voorzien van het nieuwe logo dat dezer dagen werd geïntroduceerd. De oude stickers met daarop menselijke figuren hebben 18 jaar als gemeentelijk logo voldaan en we weten niet beter. Maar met de digitalisering in dagelijks doen en laten moet het allemaal eigentijdser worden, vond de gemeente. Op 17 december vorig jaar werd de opdracht getekend met het ontwerpbureau Walvis&Mosmans, dat met een voorlopig budget van 100.000 euro aan de slag ging. Dit bedrag bleek aan de voorzichtige kant en is bijgesteld. Deze week was het zover en kregen we te zien hoe de nieuwe huisstijl is geworden. Gisteren werden de ruiten van het Servicecentrum in Leidschendam beplakt in lokale kenmerken waaronder deze molen. De operatie logo wordt in stappen geïntroduceerd. Op het eerste gezicht doet het nieuwe logo een tikje Aziatisch aan, maar met de verklaring van de tekens (die wel nodig zijn) en enige fantasie komen we tot de juiste uitleg. De drie stadskernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk zijn tot in afgemeten en weinig historische symbolen teruggebracht: de kroon, de burcht, de wassenaar en het water.