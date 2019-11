Extraatje van 60 Eneco-miljoen naar inwoners?

25 november – De gemeente Leidschendam-Voorburg verwacht met de verkoop van aandelen Eneco circa 140 miljoen euro te ontvangen. In totaal levert de verkoop 4,1 miljard euro op. 44 gemeenten hebben interesse om de aandelen te verkopen. In de begroting ging de gemeente uit van 80 miljoen euro kunnen toevoegen aan de algemene reserve. ‘We zijn dan ook aangenaam verrast met een opbrengst die daar 60 miljoen euro boven ligt’, zegt wethouder Rouwendal. ‘Het definitieve besluit over de verkoop wordt genomen door de raad. Het college zal voorstellen doen voor de bestemming van de opbrengst’. Een van de opties zou kunnen zijn om het ‘extraatje’ van 60 miljoen euro aan de inwoners ten goede te laten komen. Dat zou dan circa 800 euro per huishouden zijn. Eind 2019 krijgen alle deelnemende gemeenten een informatiepakket van Eneco. De verwachting is dat de raad op 3 maart 2020 een definitief besluit kan nemen.