Gemeente zwaait Aak Geers na 44 jaar uit

26 november – Gaat het hier om een record? Misschien, maar vaak zal het in elk geval niet voorkomen dat een ambtenaar van de gemeente 44 dienstjaren op het telraam heeft. We hebben het over Aak Geers die binnen de kring van de lokale overheid van legendarische betekenis is. Maar ook daar buiten. Wie kent hem eigenlijk niet? Hij is een ambtenaar waar je nauwelijks of nooit boos op zou kunnen worden. Dat is jammer genoeg niet van alle ambtenaren te zeggen. Verhalen te over binnen de burgerij. Geert is, samen met enkele collega’s met wie hij o.a. bij de receptie samenwerkte, de ideale man om in het servicecentrum de service te bieden die je als inwoner mag verwachten. En dat in alle vriendelijkheid die hem van huis uit was verstrekt.

De laatste jaren was deze gemeentelijk ambassadeur gastheer bij De Brede School De Waterlelie. Nu is voor hem de tijd aangebroken om met pensioen te gaan. Hij krijgt van burgemeester Tigelaar en gemeentesecretaris Van Mazijk een afscheidsreceptie aangeboden. Dat gebeurt morgen om 17.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor in Leidschendam. Op de uitnodiging staan twee foto’s, een uit 1975 bij zijn intrede als ambtenaar en een uit 2019 als afzwaaier. Hoe moet dat toch nu verder met de gemeente?