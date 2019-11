‘Er is maar een Aak en dat Aak Geers’

28 november – ‘In de hoofdrol’ hadden de dames en heren van het afscheidscomité als thema bedacht om hun collega Aak Geers uitgeleide te doen. Het werd een feest van aanzien met enkele honderden ambtenaren die ieder voor zich wel een of andere bijdrage zou hebben kunnen leveren om inhoud te geven aan die bijzondere hoofdrol. Bijna een receptie van een gevierd minister. Aak werd geroemd om de talenten die hij in 44 jaar – naast het dagelijkse werk als geliefd ambtenaar – ten toon spreidde als organisator, sportcoach, regisseur bij feesten en partijen, adviseur en helpende hand. Zo is het wel even genoeg, vond hijzelf. Je zou er een boek vol ambtenarenhumor over kunnen schrijven en wie weet gebeurt nog eens. Zeker doen want de eerste oplaag van circa 1000 exemplaren lijkt gegarandeerd. Het werd een mooi feest daar in het gemeentelijk bedrijfsrestaurant in Leidschendam. Enkele oud-collega’s voegden er sympathiek gebaar aan toe. Zij houden daar voor Aak altijd een plaatsje gereserveerd met deze kaart nog voorzien van het oude logo. Rond Aak (op de foto boven derde van rechts achter) vormde zich een groep ambtenaren met wie hij de laatste jaren van nabij had samengewerkt. Hoe moeten al deze ambtenaren nu verder in hun werk zonder een man die zoveel glans gaf aan de gemeente? Wie weet dient zich een nieuwe Aak aan maar met die gedachte maakte een van de aanwezigen direct korte metten: ‘Onmogelijk. Er is maar een Aak en dat is Aak Geers’.