Nieuwkomers stellen ten toon in ArtiBrak

29 november – Vier nieuwkomers als lid van ArtiBrak laten in een tentoonstelling zien wat zij kunnen. De tekeningen van Daniella Daen zijn gebaseerd op de prachtige oude plaatjesboeken over planten en dieren uit verre en onbekende streken. Het is een wondere wereld van bijzondere flora en fauna ontsproten aan haar fantasie. Elly Poldervaart werkt met ecoprints, natuurlijke verfstof en borduursels op stof en op papier. Een langzaam proces dat rust en concentratie vereist. Het eindresultaat is onverwacht als beeldpoëzie.

Jan de Ruijteris sinds eind jaren tachtig gefascineerd door de lino- en houtsneden. Landschappen en vogels, zoals kraaien, raven en roeken, zijn terugkerende thema’s in zijn werk van o.a. zomerse landschappen (zie illustratie) of winterse bossen. Het werk van Veronique Jacobse is kleurrijk en gelaagd. Details van eerder schilderwerk worden gefotografeerd, opgeblazen en geprint op canvasdoek. Dit vormt de basis voor een nieuw werk. De tentoonstelling wordt op zaterdag 7 december om 15.00 uur officieel geopend door Dick van der Neut, voorzitter van Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44 Voorburg.