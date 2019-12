Bank ploft plan van krakers geldautomaat

30 november – Is Voorburg een plofkraak bespaard gebleven? Wie zal het zeggen, maar ABNAMRO wacht dat denkbeeldige moment niet af en heeft zijn geldkassa aan de muur van de Franse Kerkstraat hoek Parkweg per direct gesloten. ‘Uit veiligheidsoverwegingen’ staat in het excuusbericht op de betimmering. De bank zegt dat er teveel plofkraken plaatsvinden en het in Voorburg ook een kwestie van aftellen kan zijn. Je zou kunnen zeggen dat met die maatregel de bank het plan van krakers preventief laat ploffen, de service van het pinnen ten spijt. Tijdelijk.