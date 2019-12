Sint per motor door het dorp

2 december – In Voorburg kwam de Sint gelukkig nog per stoomboot, op de tv kon je hem per trein zien aankomen. Maar in het verre verleden, ergens kort na de eerste wereldoorlog, waren er ook Sinterklazen die bij gebrek aan beter het dorp op stelten zetten door per motor te arriveren samen met een roetveegkornuit die voor knecht speelde. Het voelt aan als een gezellige klucht. Voor deze Sint was het bovendien oppassen want zijn staf had geen sierlijke krul bovenaan maar was zo scherp als een speer. Weinig sprookjesachtig.