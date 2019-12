Nieuw parkje door jonge aanplant

4 december – De ideale tijd voor boomaanplant is aangebroken. Zeker in een groene gemeente als die van ons. Een voorbeeld is te zien aan de Hendrik van Boeyenlaan waar een kaal grasveld wordt omgebouwd tot een prettig parkje. Circa 30 bomen van diverse komaf liggen klaar om geplant te worden. De wortelkluiten zijn omzwachteld om beschadigingen door kou of transport te voorkomen. Zo, nu de grond in en over vier maanden is er nieuw blad van de jonge aanplant.