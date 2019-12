Welke etaleurs krijgen kroon op werk?

6/7 december – Zo, het boek van Sinterklaas is dicht en we gaan met z’n allen richting Kerstmis, voor de meesten onder ons de mooiste winterdag van het jaar. Van pakjesavond naar kerstboomavond. Winkeliers versieren hun etalages en iedereen staat er voor stil. De etalages zijn feestelijk op hun best. We zijn benieuwd welke Voorburgse ondernemer in de prijzen valt en als beste etaleur met de eer gaat strijken. Deze maand meer mooie etalages op Voorburg Insite.